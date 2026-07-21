Πάνω από 10.000 δωρεάν εξετάσεις σε τρία χρόνια από το PET/CT του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Τρία χρόνια συνεχούς και ιδιαίτερα παραγωγικής λειτουργίας συμπληρώνει το υπερσύγχρονο σύστημα PET/CT του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, έχοντας εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων, κυρίως στον τομέα της ογκολογίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της τριετίας, η διοίκηση του νοσοκομείου και ο διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, καθηγητής Παναγιώτης Γεωργούλιας, παρουσίασαν τον απολογισμό της λειτουργίας του συστήματος, αναδεικνύοντας τόσο την επιστημονική του συμβολή όσο και το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος που έχει προσφέρει.

Η διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Μαίρη Κουτσιούμπα, επισήμανε ότι από την έναρξη της λειτουργίας του PET/CT έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 δωρεάν εξετάσεις, οι οποίες παρέχονται στους πολίτες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά και σε ασθενείς από κάθε γωνιά της χώρας που απευθύνονται στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παναγιώτης Γεωργούλιας ανέφερε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2026 είχαν διενεργηθεί συνολικά 10.472 εξετάσεις PET/CT, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά ογκολογικούς ασθενείς. Παράλληλα, το Τμήμα πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις καρδιάς και εγκεφάλου, οι οποίες παρέχονται από ελάχιστα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, ενισχύοντας τον υπερτοπικό ρόλο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εφαρμογή της θεραγνωστικής (theragnostics), μιας σύγχρονης μεθόδου που συνδυάζει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Όπως γνωστοποιήθηκε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 82 εξειδικευμένες θεραπείες σε ασθενείς με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου του προστάτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία του PET/CT.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Η λειτουργία του συστήματος έχει αποφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας λογιστικά έσοδα που υπερβαίνουν τα 4,15 εκατ. ευρώ, ενώ οι πολίτες της Θεσσαλίας έχουν εξοικονομήσει περισσότερα από 620.000 ευρώ, καθώς δεν χρειάστηκε να καταφύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την πραγματοποίηση των εξετάσεων.

Το συνολικό όφελος για τους ασθενείς είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου, αν συνυπολογιστούν τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και η ταλαιπωρία που θα συνεπαγόταν η μετάβασή τους κυρίως στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, η συνολική εξοικονόμηση ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το PET/CT του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες υποδομές υψηλής τεχνολογίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιφέρεια, προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση, εξειδικευμένες θεραπείες και ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ασθενείς από ολόκληρη τη χώρα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr