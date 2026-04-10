Πάσχα στη Λάρισα – κορυφώνεται η άφιξη των “Αθηναίων” – μεγάλη κίνηση σε ΚΤΕΛ, εθνική οδό και τρένο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα προς τη Θεσσαλία και ειδικότερα προς τη Λάρισα, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, και να αναμένεται αυξημένη και αύριο, Μεγάλο Σάββατο.

Η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τις πρωινές ώρες, με συνεχόμενη ροή οχημάτων προς κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Η κίνηση χαρακτηρίζεται αυξημένη αλλά χωρίς μεγάλα προβλήματα, καθώς η έξοδος εξελίσσεται πιο ομαλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη πίεση.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας και ελέγχους σε βασικούς κόμβους, ενώ ισχύουν και μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, όπως περιορισμοί στην κίνηση βαρέων οχημάτων.

«Φουλ» τα ΚΤΕΛ – Έκτακτα δρομολόγια

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα υπεραστικά λεωφορεία, με τα ΚΤΕΛ να κινούνται με πολύ υψηλές πληρότητες, που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, καθώς η ζήτηση για προορισμούς της Θεσσαλίας – όπως Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα – παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Αντίστοιχα, τα δρομολόγια προς Αθήνα – Λαμία – Λάρισα εκτελούνται σε πυκνή συχνότητα, με συνεχείς αναχωρήσεις μέσα στη μέρα.

Επίσης να μην ξεχνάμε το τρένο, και τα δυο καθημερινά δρομολόγια απο Αθήνα για Λάρισα τα οποία είναι ούτως ή άλλως γεμάτα.

Η εικόνα θυμίζει «εθνική έξοδο», με εκατοντάδες τακτικά και έκτακτα δρομολόγια να εξυπηρετούν καθημερινά το κοινό, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τι αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο

Η κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, αλλά με ελαφρώς μειωμένη ένταση, καθώς το κύμα των εκδρομέων έχει ήδη κορυφωθεί.

Ωστόσο, τόσο στην εθνική οδό όσο και στα ΚΤΕΛ, προβλέπεται αυξημένη κινητικότητα μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με αρκετούς να αναχωρούν την τελευταία στιγμή.

Σε επίπεδο συγκοινωνιών, τα δρομολόγια θα κινηθούν σε ρυθμούς Σαββάτου, με ορισμένες τροποποιήσεις, όπως συμβαίνει παραδοσιακά την περίοδο των εορτών.

Η εικόνα των ημερών αποτυπώνει, για ακόμη μία χρονιά, τη μαζική έξοδο των πολιτών προς την περιφέρεια, με το Πάσχα να παραμένει η κατεξοχήν περίοδος μετακίνησης σε ολόκληρη τη χώρα.

