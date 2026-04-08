Πάσχα στο χωριό: “Φωτιά” το κόστος μετακίνησης – Eως και 40 ευρώ ακριβότερη η έξοδος

Από νωρίς έχεις ξεκινήσει για κάποιους η έξοδος για τις διακοπές του Πάσχα, με το τίμημα ωστόσο να είναι ακριβό.

Οι τιμές των καυσίμων και το γενικότερο κύμα ακρίβειας έχουν ανεβάσει τον «λογαριασμό» της εξόδου έως και 40 ευρώ συγκριτικά με πέρυσι.

Μάλιστα, πολλοί φέτος προτίμησαν να ταξιδέψουν με ΚΤΕΛ προκειμένου να μεταβούν στα χωριά τους για να περάσουν τις διακοπές τους με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, υπολογίζοντας το ταξίδι οδικώς λαμβάνοντας υπόψιν την τιμή της βενζίνης όπως διαμορφώθηκε την Μεγάλη Τρίτη καθώς και τις αυξήσεις στα διόδια, το κόστος της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη με την επιστροφή είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο.

Το 2025 η τιμή των καυσίμων ανήλθε κατά μέσο όρο στα 125 ευρώ και των διοδίων στα 68 ευρώ, ενώ φέτος η τιμή στα καύσιμα ανέρχεται στα 154,80 ευρώ και τα διόδια στα 73,40 ευρώ. Συνολικά οι εκδρομείς θα πληρώσουν κατά μέσο όρο +35,20 ευρώ.

Στο μεταξύ, η έξοδος έχει ξεκινήσει από νωρίς τη Μεγάλη Τρίτη από λιμάνια, αεροδρόμια και εθνικές οδούς. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με αυξημένες πληρότητες, ενώ τις επόμενες ημέρες ίσως χρειαστεί να ενισχυθούν τα δρομολόγια.

