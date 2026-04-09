Πάσχα 2026: Οι τιμές για το αρνί και το κατσίκι σήμερα – Εκατοντάδες έλεγχοι στην αγορά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει εντείνει σημαντικά τους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, κυρίως σε αυτή την περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω Πάσχα.

Το παραπάνω υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Αρχή και γνωστοποιεί ότι, μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία της ενισχύεται περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Τα στοιχεία για τις τιμές στο αρνί

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της Αρχής, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σήμερα Μεγάλη Πέμπτη σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Ειδικότερα, το αρνί:

κοστίζει από 11,49 ευρώ έως και 11,90 ευρώ /κλ (σε πάνω από το 98% της αγοράς ΣΜς σταθμισμένα) στις μεγάλες αγορές, όπως στη Βαρβάκειο πωλείται από 8,99ευρώ /κλ

Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου διαπιστώνεται επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών.

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα για την εξέλιξη των τιμών θα διαμορφωθεί κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης το επόμενο διήμερο, όταν και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές της αγοράς.

Συμπληρωματικά, και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις που δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ελέγχων, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πλήρως στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των ελεγκτών, αλλά στη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης — όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τους ελέγχους, ώστε η αγορά να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής έχει πραγματικές επιλογές, επάρκεια προϊόντων και δίκαιες τιμές.

Τι λένε άνθρωποι της αγοράς

Νωρίτερα στοιχεία του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έδειξαν πως φέτος το Πασχαλινό τραπέζι θα στοιχίσει αρκετά ακριβότερα, ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν την έρευνα αγοράς έως και την τελευταία στιγμή. Ανατίμηση του πασχαλινού καλαθιού γύρω στο 8,5 %, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Για το θέμα αυτό μίλησε στο Ertnews Radio ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Χαράλαμπος Αράχωβας. Όπως είπε, μέσα από επιτόπια τιμοληψία σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής και τη Βαρβάκειο αγορά, η αύξηση σε σχέση με το 2025 εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 7,8% έως 9,3%, με τους καταναλωτές να καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για το ίδιο καλάθι αγαθών. Αρνί και κατσίκι έχουν αύξηση γύρω στο 11,5% αλλά και το κοτόπουλο κατά 8,8%.

Στη Βαρβάκειο αγορά έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές, σήμερα βλέπουμε μία πτωτική τάση. Δηλαδή μπορεί κανείς να βρει και φθηνότερα αμνοερίφια, ενώ υπάρχει μια απόκλιση σημαντική, ανάλογα με το προϊόν το οποίο το έχει κοστολογήσει ο έμπορος, δηλαδή από 9 ευρώ μέχρι και 18 ευρώ το αρνί και το κατσίκι.

Κάποια θεωρούνται πρώτης διαλογής, κάποια δεύτερης και τρίτης διαλογής, η συκωταριά ξεκινάει από 7 ευρώ ενώ η κίνηση ακόμη δεν έχει ανεβάσει ταχύτητα στη Βαρβάκειο αγορά, αυτές οι δυο μέρες είναι σημαντικές, όπως και κατά το παρελθόν.

Έχουν γίνει βέβαια αρκετές παραγγελίες και έχουν οι καταστηματάρχες στα ψυγεία τους τα αμνοερίφια για να τα πάρουν όσοι καταναλωτές δεν τα έχουν πάρει.

Η Βαρβάκειος Αγορά θα λειτουργήσει σήμερα, αύριο και το σήμερα και αύριο από το πρωί μέχρι τις 6 μμ, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, ανάλογα βέβαια και την κίνηση.

Όπως λένε και οι κρεοπώλες, ότι αρνί κατσίκι να πουληθεί ολόκληρο, είναι δύσκολο φέτος έτσι όπως κινούνται, οι τιμές. Είναι λίγες αναφέρουν οι περιπτώσεις που ήρθε κάποιος και αγόρασε ολόκληρο αρνί κατσίκι. Και αυτό γιατί είναι ασύμφορο οικονομικά, όπως επισημαίνουν οι κρεοπώλες, αν σκεφτεί κανείς ότι το ένα μπορεί να ζυγίζει ακόμη και 15 κιλά, πάμε απευθείας στα 180 ευρώ με 225 ευρώ, ένας τελικός λογαριασμός μεγάλος, μιλώντας πάντα για τη Βαρβάκειο.

Αλλού πάμε ακόμη υψηλότερα και χωρίς να έχουμε συνυπολογίσει όλα τα υπόλοιπα, άλλα κρέατα, πατάτες, σαλάτες, αυγά, αλοιφές, γλυκά, ποτά κτλ.

Ερχόμενοι στα άλλα κρέατα όπου στρέφεται ο κόσμος εναλλακτικά, θεωρώντας τα ως καλύτερη επιλογή οικονομικά, έχουμε τη συκωταριά με την οποία φτιάχνουμε τη μαγειρίτσα, που ξεκινά από 8 ευρώ, ενώ το χοιρινό κρέας από 6 ευρώ το κιλό.

Έχουμε και το κοτόπουλο ακόμα οικονομικότερο, η τιμή του οποίου αρχίζει από 3 ευρώ. Αρκετοί καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς ακόμα και την ίδια ημέρα που ολοκληρώνουν τα ψώνια τους, προκειμένου να δουν τι τους συμφέρει περισσότερο.

Οι αγορές δε σταματούν εδώ, συνεχίζονται στα κατά τόπους κρεοπωλεία, στα ζαχαροπλαστεία και στα σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται ήδη σε ισχύ το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία σήμερα στην Αθήνα θα κρατήσουν ανεβασμένα τα ρολά τους από τις 9 το πρωί έως τις 9 μμ.

Όσον αφορά στις τιμές στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης επισημαίνεται πως, αυτές είναι ίδιες σε σχέση με πέρυσι. Από 13 ευρώ μπορείς να βρει κανείς τον παραδοσιακό οβελία μέχρι 15 ευρώ, ανάλογα τι είναι, αν είναι δηλαδή ελληνικό ή εισαγωγής στα κρεοπωλεία πάντα βλέπουμε δυο με τρία ευρώ περισσότερο δηλαδή από 17 ευρώ ξεκινάει μέχρι 18 – 19 ευρώ και από κει και πέρα ο κόσμος, όπως δηλώνει, ψωνίζει με σύνεση, μικρότερες ποσότητες για το οικογενειακό τραπέζι και εκτός φυσικά από τον παραδοσιακό οβελία, έχουμε και άλλα κρέατα που μπαίνουν στο τραπέζι.

Πολλοί προτιμούν το χοιρινό, έτσι κι αλλιώς ξεκινάει από 5,5 ευρώ το κιλό και λουκάνικα, που ξεκινάνε από περίπου 6 ευρώ.

Φέτος υπάρχει ένα θέμα μόνο με τα έντερα και τη συκωταριά, λόγω της ευλογιάς. Οι τιμές τους ξεκινούν από 7 ευρώ.

Επειδή οι κρεοπώλες πίστεψαν ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη, έχουν προμηθευτεί από το εξωτερικό κατεψυγμένα.