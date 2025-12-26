Πέθανε η θρυλική Σούλα των τοπικών οίκων ανοχής – Μυθιστορηματική η ζωή της

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ύστερα από νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, εξ΄αιτίας λοίμωξης την οποία απέκτησε τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια αποκατάστασης, η Χρυσούλα Αλευρίδου.

Πρόκειται για τη γνωστή Σούλα με τις ποικιλώνυμες ερωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Λάρισας που άφησαν εποχή για τις καινονομίες τους αλλά και τις χορηγίες που έκανε η ίδια στα χρόνια που το σεξ στον κάμπο άφηνε λεφτά.

Η «κυρία του Κάμπου», όπως την αποκαλούσαν κάποτε, ήταν 80 ετών, και υπήρξε ιδιοκτήτρια των δύο φημισμένων οίκων ανοχής στη Θεσσαλία, του «Οίκου Εποχής» και της «Villa Erotica».

Οι ρίζες της οικογένειάς της φτάνουν στον Πόντο, αλλά η ίδια γεννήθηκε στο Κιλκίς όταν οι γονείς της εγκαταστάθηκαν εκεί επί Βενιζέλου. Παιδί του εμφυλίου, πέρασε δύσκολα, “δεν είχαμε να φάμε” όπως έλεγε η ίδια στις συνεντεύξεις της.

Αφήνει πίσω της τον γιό της Ματθαίο και τα εγγόνια της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Στο αγγελτήριο της κηδείας της αναφέρονται:

Ο υιός: Ματθαίος Γεωργιάδης

Τα εγγόνια: Βασίλειος, Χρυσούλα

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων Σπήλιος (Έναντι Φυλακών Λάρισας)

Ζωή σαν μυθιστόρημα

Η ζωή της ήταν γεμάτη αντιθέσεις, και αγώνα για επιβίωση. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τα εγκαίνια του “Οίκου Εποχής”, με guest την Τζούλια Αλεξανδράτου.

Φωτογραφίες Eurokinissi

Τ.Π. kosmoslarissa.gr