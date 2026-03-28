Πέθανε η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, η Μαρινέλλα.

Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026, στις 18:00».

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της ένα ανεκτίμητο μουσικό έργο, καθώς έχει χαράξει ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, για περίπου 70 χρόνια.

Είχε καταρρεύσει στο Ηρώδειο



Η Μαρινέλλα είχε καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας της το βράδυ της Τετάρτης (25/9), καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό βαριάς μορφής.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγουδούσε την επιτυχία «Εγώ και Εσύ», το δεύτερο κατά σειρά τραγούδι του ρεπερτορίου της, όταν ξαφνικά άρχισε να τρέμει και κατέρρευσε επί σκηνής μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών που είχαν κατακλύσει το θέατρο για να ακούσουν τις μεγάλες επιτυχίες της 86χρονης καλλιτέχνιδος.

Η πρώτη διάγνωση των γιατρών ήταν πως η Μαρινέλλα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο σοβαρής μορφής. Από την ώρα που κατέρρευσε μέχρι το νοσοκομείο, η τραγουδίστρια διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον. Η μεγάλη ερμηνεύτρια είχε κουραστεί τις προηγούμενες ημέρες στις πρόβες, καθώς είναι γνωστή η τελειομανία της. Επίσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε φρικτό πονοκέφαλο πριν από τη συναυλία.