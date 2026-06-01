Πέθανε η πρόεδρος του Γηροκομείου Κατερίνα Ζιαζιά – Σουφλιά -Σύζυγος του προέδρου της ΝΟΔΕ Ηλία Σουφλιά

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λάρισα η απώλεια της Κατερίνας Ζιαζιά – Σουφλιά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντικό έργο στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εκλιπούσα, που υπηρετούσε ως διευθύντρια στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε αιφνιδίως.

Η Κατερίνα Ζιαζιά – Σουφλιά ήταν σύζυγος του προέδρου της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Λάρισας της Νέα Δημοκρατία, Ηλίας Σουφλιάς, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά.

Προερχόταν από οικογένεια με μακρά παρουσία στην κοινωνική και πνευματική ζωή της πόλης. Ήταν κόρη του συγγραφέα και ερευνητή της τοπικής ιστορίας Γιώργος Ζιαζιάς, ενώ ήταν ανιψιά του αείμνηστου Σωτήρη Ζιαζιά, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα αυτοδιοικητικά δρώμενα της Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής και δημόσιας πορείας της διακρίθηκε για την προσφορά της στον ευαίσθητο τομέα της τρίτης ηλικίας, ενώ συμμετείχε ενεργά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας υπηρετήσει ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λαρισαίων. Συνάδελφοι και συνεργάτες της κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική ευαισθησία, εργατικότητα και διαρκή διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς η παρουσία της ήταν συνδεδεμένη με σημαντικές κοινωνικές δομές και πρωτοβουλίες της πόλης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, στη Λάρισα, όπου συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι φορέων θα της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

