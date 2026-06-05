Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γιώργος Σουφλιάς.

Είχε διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993).

Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 1974 μέχρι το 1996, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Λάρισας και επανεξελέγη το 2004.

Είχε διατελέσει μέλος της ΚΕ και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1997, στο 4ο συνέδριο της ΝΔ, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Κώστα Καραμανλή.

Το 1998, διεγράφη από τη ΝΔ και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του προέδρου του κόμματος, Κώστα Καραμανλή.

Τασούλας: «Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια»

Σε δήλωσή του για τον θάνατο του Γιώργο Σουφλιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

» Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».