Πέντε χρόνια στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ “Μάτι Τυρνάβου” για ρευματοκλοπή

Ποινή κάθειρξης 5 ετών, αλλά και χρηματική ποινή ύψους10.000 ευρώ, επιβλήθηκε χθες στον πρόεδρο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) “Μάτι Τυρνάβου” από το Μονομελές Εφετείο Λάρισας, καθώς κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση.

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ “Μάτι Τυρνάβου”, που κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία σε βάρος του, βρέθηκε κατηγορούμενος μετά από αναφορά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συνεργείο της οποίας διαπίστωσε “αυθαίρετη επέμβαση, επανασύνδεση και ηλεκτροδότηση” σε παροχές και ειδικότερα σε πομόνες άρδευσης καλλιεργειών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου το 2021 όφειλε περί τα 3 εκατ. ευρώ για κατανάλωση ρεύματος, με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρά τον Μάιο του 2021 σε καταγγελία της σύμβασης για 63 παροχές – ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων με σκοπό την άρδευση, με τη διακοπή ρεύματος να οδηγεί τους αγρότες (Αμπελώνα, Γιάννουλης, Φαλάνης κ.λπ) σε απόγνωση, με αφορμή και τη νέα αρδευτική περίοδο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι το διάστημα από 22/7/2021 έως την 24η/8/2021 αφαίρεσε από την κατοχή της ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτρική ενέργεια, η αξία της οποίας ανέρχεται περίπου σε 167.000 ευρώ (για όλες τις γεωτρήσεις που έγινε η παράνομη σύνδεση), χρηματικό ποσό που λογίζεται ως πρόσθετο χρέος προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)