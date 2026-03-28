Πέταξαν τα μπάζα του σεισμού στον Τιταρήσιο – Ένοχοι δύο αιρετοί στον Τύρναβο

Ένοχοι για τα αδίκημα της υποβάθμισης περιβάλλοντος κρίθηκαν χθες από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ο πρώην δήμαρχος και ο πρώην αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Τυρνάβου στους οποίους, μάλιστα, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

Οι δύο αιρετοί (σ.σ. η τρίτη συγκατηγορούμενη και υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαλλάχθηκε της κατηγορίας) παραπέμφθηκαν, καθώς φέρονται ότι δεν έπραξαν το καθήκον τους, μεταξύ των οποίων και η εποπτεία της τήρησης των όρων των συμβάσεων με εταιρείες σχετικά με την εναπόθεση αδρανών υλικών, καθώς μπάζα από το σεισμόπληκτο Δαμάσι βρέθηκαν στις όχθες του Τιταρήσιου.

Οι δύο αιρετοί στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν υπήρξε υποβάθμιση του περιβάλλοντος με την έννοια του μόνιμου χαρακτήρα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από B. Κακάρα, Ελευθερία)