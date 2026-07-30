Παζάρι Λάρισας: Υπό την εποπτεία του Δήμου η φετινή διοργάνωση – Τι ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας βρέθηκε η λειτουργία του Παζαριού, με αφορμή ερώτηση της αντιπολίτευσης για τον τρόπο διοργάνωσης του θεσμού μετά την αποτυχία των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο η ανάληψη της διοργάνωσης από τον Δήμο Λαρισαίων σηματοδοτεί αλλαγή του μοντέλου που είχε επιλέξει η δημοτική αρχή ή αποτελεί μια έκτακτη λύση για τη φετινή χρονιά.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρης Δεληγιάννης, υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή οδηγήθηκε στην επιλογή της απευθείας διαχείρισης του Παζαριού λόγω των δύο άγονων διαγωνισμών, ζητώντας παράλληλα να αποσαφηνιστεί ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή δεν εγκαταλείπει το μοντέλο που είχε επιλέξει. Όπως σημείωσε, η επιλογή της ανάθεσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας εξασφαλίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές και σαφείς υποχρεώσεις για τον ανάδοχο, όπως η καθαριότητα του χώρου, η φύλαξη, η ασφάλιση, η ηλεκτροδότηση και η συνολική εύρυθμη λειτουργία της διοργάνωσης.

Ο κ. Μαμάκος ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε ενδιαφέρον από υποψήφιους αναδόχους, πραγματοποιήθηκαν επαφές με τις υπηρεσίες του Δήμου και ανταλλάχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, ωστόσο, για λόγους που αφορούσαν τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, δεν προχώρησε η διαδικασία.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το Παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τον Δήμο Λαρισαίων να έχει την πλήρη εποπτεία της διοργάνωσης. Όπως εξήγησε, οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν κανονικά τα προβλεπόμενα τέλη συμμετοχής, ενώ θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δημοπρασίες για τις ταβέρνες και τους χαλβαδοπώλες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκε η διαφορετική προσέγγιση δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης ως προς τον τρόπο διαχείρισης του θεσμού.

Από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η φετινή επιλογή αποδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής του αρχικού σχεδιασμού, ενώ από την άλλη η δημοτική αρχή επέμεινε ότι πρόκειται για μια συγκυριακή εξέλιξη, η οποία δεν μεταβάλλει τη στρατηγική της για τις επόμενες διοργανώσεις.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr