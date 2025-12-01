Παιδικοί σταθμοί: 20 προσλήψεις και χωρίς πτυχίο στον Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2026, συνολικά 20 ατόμων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026».

Οι θέσεις εργασίας

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 3 θέσεις

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 7 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 9 θέσεις

ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση

Υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222-Λάρισα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κου Βαρβαρέσου Ζ. ή κας Παπαντώνη Ο. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500341, 2413500288).

​​​​​​​Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

