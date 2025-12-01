Πανάκριβα τα φωτοβολταϊκά του Δήμου – Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό

Ερωτηματικά προκαλεί ο διαγωνισμός του Δήμου Λαρισαίων για την κατασκευή δυο φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Αμυγδαλέας ο οποίος κατακυρώθηκε στην τοπική «ΤΕΔΡΑ Κατασκευαστική» με κόστος ασυνήθιστα υψηλό, γεγονός που είχε ως συνέπεια το Ελεγκτικό συνέδριο να μην εγκρίνει την διαγωνιστική διαδικασία.

Πρόκειται για δυο φωτοβολταϊκά πάρκα, ισχύος 999,90 kW και 349,80 kW, τα οποία δόθηκαν στην ΤΕΔΡΑ αντί συνολικού ποσού 1.241. 600 ευρώ + ΦΠΑ παρόλο που η συγκεκριμένη εταιρεία είχε την δεύτερη καλύτερη προσφορά, υπολειπόμενη μακράν της πρώτης.

Στον διαγωνισμό πρώτευσε η τεχνική εταιρεία ΩΡΙΩΝ η οποία έδωσε τίμημα 832.000 + ΦΠΑ. Εντούτοις η επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Λαρισαίων (Γεώργιος Ζεμπέκης, Κωνσταντίνος Σύντακας, Αστέριος Γκούμας) δεν την έκανε δεκτή επειδή δεν την ικανοποίησαν οι εξηγήσεις που έδωσε για τη χαμηλότερη τιμή.

Παρόλα αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο, που εξέτασε τον διαγωνισμό, απέρριψε την επιλογή της ΤΕΔΡΑ ως επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου Λαρισαίων, υπογραμμίζοντας ότι όφειλε να τον ματαιώσει.

Μάλιστα η απόφαση του ελεγκτικού οργάνου στέκεται στη ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.280.000 + ΦΠΑ, η ΤΕΔΡΑ επελέγη ως προτιμητέα παρά το γεγονός ότι έδωσε έκπτωση μόλις …38.400 ευρώ παίρνοντας την αναδοχή με 1.241.600 ευρώ!

Το kosmoslarissa.gr απευθύνθηκε στην αγορά για την αξία κατασκευής αυτών των έργων. Η απάντηση που πήραμε για το κόστος των παραπάνω πάρκων από δυο κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, είναι ότι μια συνήθης τιμή για φωτοβολταϊκά αυτού του μεγέθους κυμαίνεται από 550.000 – 700.000 ευρώ.

Την απόφαση για την αποδοχή της προσφοράς της ΤΕΔΡΑ ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Χρήστου Τερζούδη και μέλη τους Δημήτριο Λεωνιδάκη, Κωνσταντίνο Καλόγηρο, Ανδρέα Ανδριτσόπουλο, Αναστάσιο Κουρδή, Κωνσταντίνο Διαμάντο, Δημήτριο Δεληγιάννη. Οι δυο τελευταίοι μειοψήφησαν.

Ο Δήμος Λαρισαίων άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητώντας την ανάκλησή της. Η σχετική εντολή ανάκλησης, του δημάρχου Λαρισαίων Αθανάσιου Μαμάκου, επικυρώθηκε από την Δημοτική Επιτροπή στις 16-10-2025. Οι λόγοι που επικαλείται για να την στηρίξει είναι «υπέρβαση εξουσίας, παράβαση νόμου, και πλάνη περί τα πράγματα».

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου