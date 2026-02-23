Πανδαισία σάτιρας γέλιου και θεάματος στην καρναβαλική παρέλαση του Τυρνάβου – σήμερα το μπουρανί

Το Τυρναβίτικο Καρναβάλι χάρισε το βράδυ της Κυριακής μια εντυπωσιακή παρέλαση, μετατρέποντας τον Τύρναβο σε μια απέραντη γιορτή χαράς, σάτιρας και παράδοσης. Χιλιάδες επισκέπτες και καρναβαλιστές πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, σε ένα θέαμα που σηματοδοτεί το αποκορύφωμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων πριν τη μεγάλη γιορτή του Μπουρανί σήμερα Καθαρά Δευτέρα.

Για περισσότερες από δύο ώρες, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από πολύχρωμες στολές, ευφάνταστα άρματα με καυστικό χιούμορ και έναν ασταμάτητο ρυθμό διασκέδασης. Ο κόσμος κατέκλυσε κάθε γωνιά, δίνοντας παλμό και ζωντάνια στο μεγαλύτερο καρναβαλικό γεγονός της Θεσσαλίας.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, να δίνει το σύνθημα της έναρξης, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου έδωσε τον ρυθμό της γιορτής. Λίγο αργότερα, η βασίλισσα του Καρναβαλιού, Χριστίνα Τσένα, εντυπωσίασε το κοινό πάνω στο λαμπερό άρμα της, με τους καρναβαλιστές να ακολουθούν σε μια ατέλειωτη πομπή κεφιού και δημιουργικότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή του Συλλόγου Σύλλογος Γαϊτανάκι Μπουρανί, που όπως κάθε χρόνο προσέφερε ένα αυθεντικό και δυναμικό θέαμα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή κορύφωση των εκδηλώσεων με το παραδοσιακό Μπουρανί της Καθαράς Δευτέρας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου, σε μια συμβολική τελετή που «ξορκίζει» το κακό και σηματοδοτεί την αναγέννηση και την ελπίδα. Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Τυρνάβου, ενώ η τραγουδίστρια Ανδρομάχη έδωσε το σύνθημα για το ξέφρενο γλέντι που συνεχίζεται στην Κεντρική Πλατεία και στα καταστήματα της πόλης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Τύρναβος απέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως ξέρει να γιορτάζει, να σατιρίζει και να κρατά ζωντανή την παράδοση, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και συλλογικής χαράς σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Διοικητής της VI ΤΑΞΥΠ

