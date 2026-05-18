Πανελλήνιο βραβείο σε σπουδαστή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας που διαπρέπει στο Βιολοντσέλο

Το Α’ πανελλήνιο βραβείο στην κατηγορία Α του βιολοντσέλου στον πανελλήνιο διαγωνισμό “Orpheus Soloists” έλαβε ο σπουδαστής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας Νικόλας Αμπελακιώτης (τάξη Ν. Νικολαΐδη) αποδεικνύοντας τη συνέπεια του ΔΩΛ στην ανάδειξη του ταλέντου και της προσπάθειας των νεαρών Λαρισαίων μουσικών.

Η διάκριση, αλλά κυρίως η συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς επιστεγάζει την ουσία της μουσικής εκπαίδευσης και στηρίζει την αναζήτηση της μελλοντικής τους πορείας.

Ο διαγωνισμός “Orpheus Soloists” διεξάγεται σε ετήσια βάση στη Θεσσαλονίκη και ο Νικόλας θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε Ρεσιτάλ σε συναυλιακό χώρο της πόλης με όσους διακρίθηκαν με το Α βραβείο στο όργανό τους.

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας συνεχάρη τον καθηγητή κ. Νικολαΐδη για το παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό του έργο και ευχήθηκε στον Νικόλα καλή συνέχεια στην καλλιτεχνική του πορεία.