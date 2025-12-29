Πανελλαδική άδεια απέκτησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Υψηλή κερδοφορία και βελτίωση όλων των βασικών της μεγεθών καταγράφει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας τη χρονιά που φεύγει.

Όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πάνος Τουρναβίτης μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής, οι καταθέσεις αυξήθηκαν 12% και έφτασαν στα 270 εκ. Αντιστοίχως οι χορηγήσεις κατέγραψαν άνοδο 6% και βρίσκονται στα 180 εκ ευρώ, ενώ η συμμετοχική βάση της τράπεζας διευρύνθηκε κατά 10% και σήμερα περιλαμβάνει 17.500 μεριδιούχους.

Σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις δανείων ο κ. Τουρναβίτης ανέφερε ότι βρίσκονται μόλις στο 5% χωρίς μάλιστα να έχουν υπάρξει σχήματα τιτλοποιήσεων ή πωλήσεις κόκκινων δανείων από την τράπεζα.

Τέλος, σε ότι αφορά την πανελλαδική άδεια που εξασφάλισε η Συνεταιριστική Καρδίτσας, ανέφερε ότι αποτελεί προϊόν των καλών αποτελεσμάτων της, ωστόσο τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του δικτύου θα είναι πολύ προσεκτικά χωρίς επέκταση ανά το πανελλήνιο.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr