Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ασφαλέστατη η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – ασόβαρα τα δημοσιεύματα

Οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία τους για το μήνυμα που απεστάλη από το ΔΣ του ΕΣΔ προς το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, με αφορμή αναφορές που σχετίζονται με τον χώρο διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών.

Σε ένα ζήτημα τόσο ευαίσθητο, που συνδέεται με μια εθνική τραγωδία και με τον βαθύ πόνο των οικογενειών των θυμάτων, απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφυγή κάθε άκριτης αναπαραγωγής πληροφοριών που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, ανησυχία ή λανθασμένες εντυπώσεις. Το ΔΣ του ΕΣΔ, χωρίς καμία προηγούμενη επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές, χωρίς διασταύρωση των πραγματικών δεδομένων και χωρίς τεχνική ή διοικητική τεκμηρίωση, επέλεξε να αποστείλει μήνυμα στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αφήνοντας αιχμές για την ασφάλεια εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρακτική αυτή είναι θεσμικά ατυχής, διοικητικά αβάσιμη και εξαιρετικά επιζήμια για το κύρος του Ιδρύματος.

Όπως τονίζεται από το Πανεπιστήμιο οι δεξαμενές στις οποίες γίνεται αναφορά ήταν ανενεργές και άδειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τις ανάγκες των μαγειρείων. Από τον Ιανουάριο του 2010, το συγκρότημα του Γαιόπολις έχει συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου και οι συγκεκριμένες δεξαμενές δεν χρησιμοποιήθηκαν ξανά. Παρέμεναν ανενεργές, άδειες και σε μεγάλη απόσταση από τα κτίρια. Στις 18 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Συνεδριακό Κέντρο, ενόψει της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026. Κατά την αυτοψία, παρότι οι δεξαμενές ήταν άδειες και ανενεργές, ζητήθηκε η απομάκρυνσή τους από τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις ή άσκοπη ανησυχία. Το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε άμεσα. Αναζητήθηκε εξειδικευμένη εταιρεία και οι δεξαμενές απομακρύνθηκαν στις 21 Μαρτίου 2026, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης. Η σχετική δαπάνη ανήλθε σε 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ και, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας, οι διοικητικές ενέργειες πληρωμής ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης. Όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα: το αίτημα της Μονάδας Ασφάλειας, η σχετική απόφαση, η αλληλογραφία με την εταιρεία και η βεβαίωση απομάκρυνσης των δεξαμενών πριν από την έναρξη της δίκης. Επομένως, ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους εμπλεκόμενους στη δίκη ή οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Η εικόνα που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί μέσα από το μήνυμα του ΔΣ του ΕΣΔ είναι απολύτως αναντίστοιχη με τα πραγματικά δεδομένα.

Οι πρυτανικές αρχές αναγνωρίζουν τον θεσμικό ρόλο των συλλογικών οργάνων και τη δυνατότητα δημόσιας τοποθέτησής τους. Αυτός ο ρόλος, όμως, συνοδεύεται από ευθύνη. Η αποστολή μηνυμάτων στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας με αναφορές που δεν έχουν ελεγχθεί και που θίγουν ευθέως την εικόνα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του Ιδρύματος δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις δεν συνιστά υπεύθυνη συνδικαλιστική παρέμβαση, παρά αναπαραγωγή ατεκμηρίωτων ισχυρισμών και συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αδικαιολόγητης ανησυχίας. «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν θα επιτρέψει τη συστηματική απαξίωση των θεσμών του, των υπηρεσιών του και των ανθρώπων του μέσα από υπαινιγμούς, ανακρίβειες και δημόσιες εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται καθημερινά με θεσμική σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και διοικητική υπευθυνότητα. Καλούμε το ΔΣ του ΕΣΔ, πριν προβαίνει σε ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του Ιδρύματος, να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για την επίσημη ενημέρωσή του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συνεχίσει να λειτουργεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και πλήρη σεβασμό στην ασφάλεια, το κύρος και την αποστολή του Πανεπιστημίου μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

