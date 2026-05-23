Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ο Όμιλος AKTOR ανάδοχος για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών – 1000 νέες κλίνες

Ο Όμιλος AKTOR είναι προσωρινός ανάδοχος για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προϋπολογισμού €116 εκατ., που θα υλοποιηθεί στο βιομηχανικό ακίνητο της Βαμβακουργίας, στη Νέα Ιωνία Βόλου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτικών συμβάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότησή, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους φοιτητές του πανεπιστημίου και προσφέροντας λύση στην έλλειψη φοιτητικών εστιών στην πόλη του Βόλου.

Συνολικά, θα δημιουργηθούν σχεδόν 1000 κλίνες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κι εκείνες που θα δημιουργηθούν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, στη Λαμία), καθώς και πολλά συνοδά έργα που θα αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr