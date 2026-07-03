Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Μια μικρή πόλη που υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους όχι μόνο από τη Θεσσαλία

Υπάρχουν λίγα σημεία στην ελληνική περιφέρεια όπου συγκεντρώνεται καθημερινά τόσος κόσμος όσο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ασθενείς, συνοδοί, γιατροί, νοσηλευτές, φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε εργολαβίες, προμηθευτές και προσωπικό ασφαλείας συνθέτουν έναν πληθυσμό που, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μετατρέπει το νοσοκομείο σε μια πραγματική «μικρή πόλη».

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν εξυπηρετεί μόνο τη Λάρισα. Αποτελεί το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλίας και κέντρο αναφοράς για ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα, δεχόμενο καθημερινά περιστατικά από τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τη Φθιώτιδα, την Πιερία, τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από πολλές ακόμη περιοχές της χώρας για εξειδικευμένες θεραπείες.

Τα στοιχεία που συνέλεξε η “Κόσμος” αποτυπώνουν το μέγεθος της δραστηριότητας. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 320.276 επισκέψεις, ενώ στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών προσήλθαν 132.923 πολίτες, αριθμός που κατέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας πρώτο πανελλαδικά σε επισκέψεις, ακόμη και πάνω από μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το νοσοκομείο της Λάρισας ξεπερνά ακόμη και μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) κατέγραψε 282.288 επισκέψεις, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 248.238, ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα στη σχετική κατάταξη. Αντίστοιχα, ακόμη και εμβληματικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπως το «Αττικόν» και το «Γ. Γεννηματάς», καταγράφουν λιγότερες επισκέψεις από το Πανεπιστημιακό της Λάρισας.

Οι αριθμοί του Πανεπιστημιακού μεταφράζονται σε μια καθημερινή κινητικότητα εντυπωσιακών διαστάσεων. Εκατοντάδες ασθενείς προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, δεκάδες ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ εισέρχονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τους διαδρόμους του νοσοκομείου. Αν προστεθούν οι περισσότεροι από δύο χιλιάδες εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, οι φοιτητές της Ιατρικής και των άλλων σχολών επιστημών υγείας, οι συνοδοί των νοσηλευομένων και οι επισκέπτες, ο ημερήσιος πληθυσμός που βρίσκεται στον χώρο του νοσοκομείου μπορεί να ξεπερνά τις 8.000 έως 10.000 ανθρώπους, ανάλογα με την ημέρα και τις εφημερίες.

Το Πανεπιστημιακό λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια αυτόνομη κοινότητα. Διαθέτει δεκάδες κλινικές και εργαστήρια, χειρουργικές αίθουσες, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εξειδικευμένα κέντρα, εκπαιδευτικές δομές, διοικητικές υπηρεσίες, χώρους εστίασης, φαρμακείο, τεχνικές υπηρεσίες και πλήθος υποστηρικτικών λειτουργιών που εργάζονται αδιάκοπα σε 24ωρη βάση.

Ιδιαίτερα τις ημέρες γενικής εφημερίας, η εικόνα θυμίζει μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο. Ο χώρος στάθμευσης γεμίζει από νωρίς, η κίνηση στις εισόδους είναι συνεχής και οι διάδρομοι παραμένουν γεμάτοι μέχρι αργά τη νύχτα, αποτυπώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το νοσοκομείο για εκατομμύρια πολίτες της Κεντρικής Ελλάδας.

Δεν είναι υπερβολή, λοιπόν, να χαρακτηρίζεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ως ο πολυπληθέστερος δημόσιος χώρος της ελληνικής επαρχίας σε καθημερινή βάση. Ένας οργανισμός που δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί και ο οποίος, πέρα από τον ρόλο του στην παροχή υπηρεσιών υγείας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους «ζωντανούς» πυρήνες της περιφέρειας, με καθημερινή παρουσία χιλιάδων ανθρώπων και διαρκή κίνηση επί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Τάσος Πλέντζας, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)