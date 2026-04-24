Παπαχαραλάμπους, Κομήτσα και Καραπατής στον Αναπτυξιακό Οργανισμό “Θεσσάλωμα”

Νέα διοικητική σύνθεση αποκτά ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Θεσσάλωμα» της Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα να ανακοινώνει Πέμπτη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι πλέον η διοίκηση θα προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών.

Όπως επισημάνθηκε, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που είχε αναλάβει την εκκίνηση και οργάνωση του φορέα – εξασφαλίζοντας τη νομική του υπόσταση, τη στελέχωση και τη βασική διοικητική και πληροφοριακή του λειτουργία – ολοκλήρωσε τον κύκλο του.

Η γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί η νέα διοίκηση. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτάθηκαν ο πρώην Επίτροπος Τριαντάφυλλος Καραπατής, ο επιχειρηματίας – τέως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ανδριάνα Κομίτσα. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη συνέλευση θα είναι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρύσα Τσαγανού.

Παράλληλα, ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που εργάστηκαν στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Daniel» θα αποζημιωθούν από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με το ποσό των 566.650 ευρώ, το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

