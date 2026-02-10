Παράδοση παραλαβή στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση: Ο ταξίαρχος Γ. Ντιζές στη θέση του Σ. Μπιλιάλη

Πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των κρίσεων του 2026.

Ο Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας, μετά την αποστρατεία του Υποστράτηγου Στυλιανού Μπιλιάλη.

Κατά την τελετή υπογραμμίστηκε η σημασία της συνέχειας στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και η ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής δεσμεύτηκε για συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Πηγή thessaliatv.gr