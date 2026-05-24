Παράθυρο για σύνταξη με νέα ρύθμιση χρεών: Μεγάλη ευκαιρία για αγρότες και επαγγελματίες

Νέα ρύθμιση για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ δίνει «ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες μη μισθωτούς, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 250.000 επαγγελματίες και αγρότες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και προβλέπει εξόφληση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Στόχος είναι να διευκολυνθούν όσοι δεν μπορούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν εξαιτίας των οφειλών τους.

Βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι το όριο των 30.000 ευρώ. Όσοι οφείλουν μέχρι αυτό το ποσό και καλύπτουν τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια, θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και να προχωρήσουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΕΦΚΑ θα παρακρατεί μέρος της σύνταξης για την εξόφληση των δόσεων και θα αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στον συνταξιούχο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 80% των επαγγελματιών έχει χρέη προς τον ασφαλιστικό φορέα, με τις βασικές οφειλές να υπολογίζονται σε 1,8 δισ. ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τον ΕΦΚΑ αγγίζει τα 51,3 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 47,5 δισ. ευρώ θεωρούνται επιδεκτικά ρύθμισης.

Οι περισσότεροι οφειλέτες χρωστούν σχετικά μικρά ποσά. Περίπου 1,44 εκατομμύρια πολίτες έχουν οφειλές έως 15.000 ευρώ, ενώ άλλοι 363.275 οφείλουν μέχρι 30.000 ευρώ. Συνολικά, η ρύθμιση αφορά περίπου 1,8 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση, δεν θα πρέπει να έχει δημιουργήσει νέα ληξιπρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 ή, αν υπάρχουν, αυτά να έχουν ήδη υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 24 δόσεων. Επιπλέον, οι παλαιές οφειλές δεν πρέπει να είχαν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οφειλέτες θα χρειαστεί να εξυπηρετούν παράλληλα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις: μία με 72 δόσεις για τα παλαιότερα χρέη και μία δεύτερη με 24 δόσεις για τις πιο πρόσφατες οφειλές.

Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,5%, ενώ η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρωθούν δύο δόσεις. Για όσους υποβάλουν αίτηση έως τον Σεπτέμβριο του 2027, το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στον προγραμματισμό αποπληρωμής.

Παράλληλα, επαγγελματικοί φορείς ζητούν βελτιώσεις στο τελικό σχέδιο, όπως χαμηλότερο επιτόκιο, περισσότερες δόσεις και μείωση των προσαυξήσεων, εκφράζοντας φόβους ότι χωρίς επιπλέον διευκολύνσεις η ρύθμιση ίσως δεν αποδειχθεί αποτελεσματική σε βάθος χρόνου.

Παραδείγματα

Για χρέος 33.000 ευρώ, η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 539 ευρώ, ενώ για επιπλέον νεότερη οφειλή 7.200 ευρώ προστίθενται 317 ευρώ, με συνολική επιβάρυνση 856 ευρώ τον μήνα. Σε περίπτωση δικαιώματος σύνταξης, μέρος του ποσού μπορεί να καλύπτεται μέσω παρακράτησης.

Για οφειλή 25.000 ευρώ, η δόση διαμορφώνεται στα 408 ευρώ, ενώ για πρόσθετο χρέος 5.400 ευρώ προστίθενται 238 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο ποσό 646 ευρώ.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από newsbomb)