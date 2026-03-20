Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΥΠΑ για τους εργασιακούς συμβούλους

Λύση στο μεγάλο ζήτημα των αποχωρήσεων των εργασιακών συμβούλων, ζήτησαν να βρεθεί άμεσα τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ κεντρικής Ελλάδας, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ στη Λάρισα.

Το συγκεκριμένο θέμα, όπως υποστηρίχθηκε, δημιουργεί μείζονα προβλήματα στη λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών της ΔΥΠΑ όπως των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης. Αυτό γιατί λήγουν οι συμβάσεις των εργασιακών συμβούλων από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόλυση, δεδομένου ότι πολλοί από τους συγκεκριμένους συμβασιούχους, υπηρετούν στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τέσσερα και πλέον χρόνια.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, η διοίκηση παρά τον ορατό πλέον κίνδυνο διάλυσης των υπηρεσιών μας δεν κάνει το παραμικρό. Στη σημερινή δράση διαμαρτυρίας στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας κ. Γ. Σκόκας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Β. Κόκκαλης. Η Διοίκηση της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας αναμένεται να συνεδριάσει στο αμέσως επόμενο διάστημα και να λάβει σχετική απόφαση για την συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Απριλίου.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)