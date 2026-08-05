Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας – “Απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός”

Τη θεσμική συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας στη διαδικασία για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας αποφάσισε ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρήσεων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Η προθεσμία υποβολής ιδεών, προτάσεων και απόψεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ χαιρετίζει την ενεργοποίηση της διαδικασίας και υποστηρίζει την αναβάθμιση μιας έκτασης με εξαιρετική σημασία για τη Λάρισα. Τονίζει, ωστόσο, ότι η έκταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο προς εκμετάλλευση. Περιλαμβάνει τον ενεργό επιβατικό σταθμό και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές και, συνεπώς, ο σχεδιασμός της πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον του συνολικού σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης.

Η υφιστάμενη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

Το Τμήμα έχει ήδη εκπονήσει πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου και έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο Αναπτυξιακό Πλαίσιο Λάρισας. Στο ίδιο πόρισμα είχε εξεταστεί, ως εναλλακτική, η ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση σταθερής τροχιάς με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό.

Η Διοικούσα Επιτροπή υπογραμμίζει ότι καμία νέα χωρική ή οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μη αναστρέψιμες δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενέστερη την υπογειοποίηση ή άλλη ολοκληρωμένη σιδηροδρομική λύση. Παράλληλα, δεν προκρίνει στο παρόν στάδιο συγκεκριμένη θέση για τον εμπορευματικό σταθμό, πριν προηγηθεί συγκριτική τεχνική, λειτουργική, περιβαλλοντική και πλημμυρική αξιολόγηση των εναλλακτικών.

Οι βασικές αρχές της παρέμβασης

Ενιαίος σιδηροδρομικός, πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός, με προτεραιότητα στην ασφαλή και μελλοντικά επαρκή λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Διατήρηση της δυνατότητας υλοποίησης της υπογειοποίησης και των λοιπών τεκμηριωμένων σεναρίων, χωρίς πρόωρες μη αναστρέψιμες δεσμεύσεις.

Ουσιαστική δημόσια ανταπόδοση: επανασύνδεση των δύο πλευρών της πόλης, δημόσιος χώρος και πράσινο, πλήρης προσβασιμότητα και προστασία της σιδηροδρομικής κληρονομιάς.

Ενιαία εξέταση των επιβατικών και εμπορευματικών λειτουργιών, σε συνδυασμό με τον ευρύτερο διατροπικό σχεδιασμό της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Αυστηρή τεκμηρίωση πλημμυρικού και κλιματικού κινδύνου, γεωτεχνικής ασφάλειας, εδαφικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων.

Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, Νίκου Παπαγεωργίου

«Η έκταση των 233 στρεμμάτων δεν είναι ένα κενό οικόπεδο. Είναι τμήμα ενός ενεργού σιδηροδρομικού κόμβου και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες πολεοδομικές ευκαιρίες που θα έχει η Λάρισα για πολλές δεκαετίες. Στηρίζουμε την αξιοποίησή της, αλλά αυτή πρέπει να γίνει με σχέδιο πόλης και με σχέδιο σιδηροδρόμου. Πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί τι χρειάζεται η Λάρισα και το δίκτυο στο μέλλον και έπειτα να κλειδώσουν οι χρήσεις, τα κτίρια και το επενδυτικό μοντέλο.»

Άμεση επιστολή στη ΓΑΙΑΟΣΕ και τεχνική επεξεργασία

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αποστέλλεται άμεσα επιστολή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ, με την οποία ζητούνται η Ειδική Πολεοδομική Μελέτη, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα γεωχωρικά και λειτουργικά στοιχεία, οι προβλέψεις για τις σιδηροδρομικές και εμπορευματικές λειτουργίες και τεχνική συνάντηση εργασίας στη Λάρισα, προκειμένου να επεξεργαστεί το θέμα της αξιοποίησης για την υποβολή υπομνήματος στη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η επίσημη πρόσκληση της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι διαθέσιμη εδώ.