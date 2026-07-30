Παραιτήθηκε από τη διοίκηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας η Άννυ Ψάρρα – Περίφανου

Την παραίτησή της από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Κατσίγρα υπέβαλε προς τον δήμαρχο Λαρισαίων και πρόεδρο του Δ.Σ. της Πινακοθήκης, Αθανάσιο Μαμάκο, η Άννυ Ψάρρα – Περίφανου, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ.

Οι λόγοι της παραίτησής της δεν έχουν γίνει γνωστοί. Την κ. Ψάρρα, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Κατσίγρα, αναμένεται να αντικαταστήσει πρόσωπο που θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη «Συμπαράταξη Λαρισαίων», στην οποία ανήκει.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr