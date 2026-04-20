Παραλήρημα ιερέα κατά των πολιτικών στο πρόσωπο του Κέλλα που πήγε να εκκλησιαστεί

Πολιτική από άμβωνος για τον ιερέα του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής στη Λάρισα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα γράφει η «Ελευθερία», κατακεραύνωσε τους πολιτικούς στο πρόσωπο του Χρήστου Κέλλα ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για τον εορτασμό του ναού.

Τους επέπληξε διότι, είπε, επιλέγουν να εκκλησιάζονται στην πρώτη σειρά των πιστών προς άγραν ψήφων, και ότι ψήφισαν…τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο παππάς, αντιθέτως, εκθείασε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης επειδή είναι οι μόνοι, όπως ανέφερε, που ενδιαφέρονται για την ενορία του και το ποίμνιο.

Ο Κέλλας άκουγε αποσβολωμένος, ενώ το εκκλησίασμα χειροκροτούσε.

Απαράδεκτο από κάθε άποψη.

Κώστας Τόλης (από τη στήλη Kampos Land)