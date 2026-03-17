Παραμένει στην ομάδα Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας η σκηνοθέτρια Κυριακή Σπανού

Μπορεί να έληξε η μέχρι τώρα σύμβαση συνεργασίας της σκηνοθέτριας Κυριακής Σπανού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως επιστημονικής συνεργάτιδας του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Σουλούκου, ωστόσο η ίδια θα συνεχίσει ως ενεργό μέλος στην ομάδα Πολιτισμού, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως.

Η καταγγελία της μέχρι τώρα σύμβασης έγινε με απόφαση του Περιφερειάρχη καθώς το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού έχει αφαιρεθεί από τον Σωτήρη Σουλούκο, ο οποίος παραμένει στον Αθλητισμό, και ανατέθηκε στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο Σίμο.

Η Κυριακή Σπανού υπήρξε Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου επί δημάρχου Καλογιάννη. Είναι σκηνοθέτις, συγγραφέας, μεταφράστρια, και θεατρολόγος. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (EΚΠΑ) και τη Δραματική Σχολή Βεάκη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr