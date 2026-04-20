Παρεμβάσεις στη Μάνδρα και το Κουτσόχερο με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης

Στη Μάνδρα Λάρισας βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, όπου είχε συνάντηση με κατοίκους στο Κοινοτικό Κατάστημα, ανακοινώνοντας παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα και τις υποδομές της περιοχής.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο επαφών της δημοτικής αρχής με τις τοπικές κοινότητες, με στόχο –όπως επισημαίνεται– την άμεση καταγραφή προβλημάτων και την προώθηση λύσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν επωμιστεί αυξημένες πιέσεις λόγω της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας στο Κουτσόχερο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία σε πρώτη φάση ανέρχεται σε 650.000 ευρώ και αφορά στην αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου Μάνδρας, στην κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου, και στην ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ

Παράλληλα, αναμένεται επιπλέον χρηματοδότηση 450.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου της περιοχής.

Το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής θέτουν ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και ποιότητας ζωής, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις από τον Δήμο.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, με τον Δήμο να επισημαίνει ότι θα συνεχιστεί η διεκδίκηση πρόσθετων πόρων για αντίστοιχα έργα.

