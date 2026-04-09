Πασχαλιάτικα δώρα των αστυνομικών στις δυο Παιδιατρικές Κλινικές της Λάρισας

Διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, ημέρες όπου ανθρώπινες αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αρωγή προς τον συνάνθρωπο και η κοινωνική ευαισθησία αποκτούν διαφορετική χροιά και βαρύτητα.

Στο πλαίσιο αυτό και ενεργοποιώντας για ακόμη μία φορά τα αλληλέγγυα χαρακτηριστικά τους, γυναίκες και άνδρες αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας πρόσφεραν χαρά και ξέγνοιαστες στιγμές στα παιδιά που νοσηλεύονται στις πτέρυγες των παιδιατρικών κλινικών των δύο νοσοκομείων της Λάρισας, Πανεπιστημιακού και Γενικού.

Δόθηκαν συμβολικά δωράκια, ως ένδειξη ευγενικής χειρονομίας, γεγονός που ευχαρίστησε τους μικρούς μας φίλους, προσδίδοντας όμορφο χρώμα στην ατμόσφαιρα.

Η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού και ο Διοικητής του Γενικού καθώς και οι Διευθύντριες των δύο κλινικών, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, στο πρόσωπο του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας, Ταξίαρχου Γεώργιου Ντιζέ, τονίζοντας τον θετικό αντίκτυπο τέτοιων ενεργειών στην ψυχοσύνθεση των παιδιών.

Ευελπιστώντας, άμεσα, να βρει κάθε παιδί υγιές στην θαλπωρή και την στοργή του οικογενειακού του περιβάλλοντος, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας εύχεται Καλή Ανάσταση, με υγεία και ευημερία σε κάθε σπιτικό.

