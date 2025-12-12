Πατέντα Σούκου για τις φωτιές επιδείχτηκε στην ηγεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα καινοτόμο προϊόν κατά της φωτιάς λανσάρει η τοπική εταιρεία τεχνολογίας SOUKOS ROBOTS.

Μάλιστα την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας πραγματοποιήθηκε επίδειξη τεχνολογιών αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και δοκιμή πυρόσβεσης. Παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε βιοδιασπώμενο υλικό της εταιρείας υψηλής απορροφητικότητας, βασισμένο σε πολυσακχαρίτες, το οποίο σε υγρές συνθήκες δεσμεύει μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ σε ξηρές συνθήκες απελευθερώνει υγρασία και λειτουργεί ως αντιπυρική ζώνη.

Ο επιχειρηματίας Κώστας Σούκος παρουσιάζοντας τις δύο αυτές καινοτόμες εφαρμογές, ανέφερε: «Καλέσαμε σήμερα την Περιφέρεια και τους υπεύθυνους, για να παρουσιάσουμε δύο τεχνολογίες: πρώτον, πώς μπορούμε να συγκρατούμε στις πλαγιές των βουνών μεγάλες ποσότητες νερού, και δεύτερον, πώς μπορούμε να κάνουμε έξυπνη κατάσβεση ή προστασία από τη φωτιά. Όπως ξέρετε, το νερό που ρίχνουν τα ελικόπτερα μέχρι να φτάσει κάτω διαχωρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Η φωτιά έχει 700 βαθμούς, προκαλείται διάσπαση, βγαίνει υδρογόνο και οξυγόνο και τελικά δεν σβήνει τίποτα. Εμείς βρήκαμε ένα υλικό με διττό ρόλο: δημιουργεί φράγμα ώστε να μην περνάει η φωτιά στους οικισμούς και ταυτόχρονα επιτρέπει αποτελεσματική κατάσβεση στα δάση. Το υλικό το ρίχνουμε και το αφήνουμε για μήνες. Όταν αρχίσει η βροχή, απορροφά νερό σε αναλογία 1 προς 600. Αν ρίξουμε έναν τόνο υλικό, μόλις απορροφήσει νερό γίνεται σαν λουκούμι και στη συνέχεια το απορροφά η γη».

Ο περιφερειάρχης

Για το θέμα ο κ. Κουρέτας δήλωσε: «Έχουμε αρκετούς μήνες που συνεργαζόμαστε με την εταιρεία και σήμερα μας κάλεσαν να μας δείξουν επίσημα αυτή την εφαρμογή. Έχει δύο πολύ σημαντικές δυνατότητες για εμάς. Πρώτον, επειδή απορροφά 600 φορές τον όγκο του, αυτό το υλικό –που είναι σαν ρύζι– μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου έχουμε πολύ νερό και να μας βοηθά ως αντιπλημμυρική προστασία. Και δεύτερον, επειδή απορροφά νερό, θα μπορούσε να βοηθήσει σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και να δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με την εταιρεία για αυτούς τους δύο σκοπούς».

Στις εγκαταστάσεις της SOUKOS ROBOTS παρευρέθηκαν ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μπίκος, ο επίτιμος Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας στρατηγός ε.α. Ηλίας Λεοντάρης, η Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας Ελεάννα Πορίχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης , ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα Περιβάλλοντος Ζήσης Αργυρόπουλος, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

kosmoslarissa.gr, foto larissanet, Θανάσης Καλιακούδας