Πατέρας καταγγέλλει bullying σε μαθητή ΑμεΑ – H υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία Λάρισας

Περιστατικά bullying για ένα ολόκληρο χρόνο στο παιδί του που είναι AμεΑ, καταγγέλλει ο πατέρας μαθητή γυμνασίου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο μαθητής ΑμεΑ την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε bullying καθώς τρεις συμμαθητές του, του έριξαν νερό με νεροπίστολο μέσα στην αίθουσα και ενώ γινόταν μάθημα.

«Εγώ δεν γνώριζα. Ξέραμε ότι κάτι είχε γίνει στο παρελθόν αλλά λέγαμε πως είχε σταματήσει. Εδώ και έναν χρόνο δήλωσε το παιδί μου στην αστυνομία ότι δεχόταν bullying», περιγράφει ο γονέας.

Το περιστατικό έκανε γνωστό στον γονέα ο αδελφός του μαθητή, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τι είχε συμβεί όχι μόνο εκείνη την φορά αλλά και άλλες φορές που μαθητές χρησιμοποίησαν και χαρακτηρισμούς όπως «καθυστερημένο», σε βάρος του μαθητή ΑμεΑ. «Το έβραζαν μέσα στην τάξη τον κορόιδευαν τον έλεγαν ΑμεΑ, αυτιστικό, είχαν επί πως αν αποκαλύψει κάτι θα τον χτυπούσα», αναφέρει ο αδελφός του.

Έκπληκτος δηλώνει ο πατέρας του που έμαθε με μεγάλη καθυστέρηση τι βίωνε το παιδί του. «Του είπαν μέχρι βρόμικες κουβέντες τον είπαν καθυστερημένο. Έχει πάει και ο αδελφός του αλλά τίποτα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Το παιδί είναι σε άθλια κατάσταση», αναφέρει ο πατέρας.

Ο πατέρας του μαθητή πήγε αμέσως στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μηνύσεις κατά των μαθητών και των γονέων τους, αλλά και καθηγητών που δεν αντιλήφθηκαν το είχε συμβεί. Μάλιστα ο γιος του στην κατάθεση του αποκάλυψε και άλλα περιστατικά το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα οι συμμαθητές του, σύμφωνα με την καταγγελία, φαίνεται να τον απείλησαν πώς αν πει το παραμικρό θα του κάνουν κακό μέσα στις τουαλέτες του σχολείου.

Η υπόθεση έχει φτάσει στην εισαγγελία Λάρισας προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Πάνος Γαρουφαλιάς (protothema.gr)