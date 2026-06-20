Πενήντα χρόνια από την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού περιφερειακού θεάτρου – Εγκαινιάστηκε η έκθεση για το “Θεσσαλικό”

Πενήντα χρόνια ιστορίας, δημιουργίας και πολιτιστικής προσφοράς ξεδιπλώνονται από σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης «Ανθολόγιο», στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Η έκθεση, που συγκέντρωσε πλήθος φίλων του θεάτρου και ανθρώπων του πολιτισμού, αποτελεί ένα ταξίδι στη διαδρομή ενός θεσμού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στη Λάρισα και τη Θεσσαλία, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας. Την επιμέλειά της υπογράφουν οι Αλέξιος Παπαζαχαρίας και Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς.

Η ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου ξεκινά την άνοιξη του 1975, όταν η Άννα Βαγενά, ο Κώστας Τσιάνος και ο Γιώργος Ζιάκας, με όραμα την πολιτιστική αποκέντρωση, ίδρυσαν τη «Θεσσαλική Πνευματική Πορεία». Με τη στήριξη 152 ιδρυτικών μελών δημιουργήθηκε το πρώτο περιφερειακό θέατρο της χώρας, φέρνοντας την τέχνη ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της ελληνικής περιφέρειας.

Λίγους μήνες αργότερα, τα Χριστούγεννα του 1975, η «Αυλή των Θαυμάτων» ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας πορείας που έμελλε να αλλάξει τον χάρτη του ελληνικού θεάτρου. Το 1983 το Θεσσαλικό Θέατρο αποτέλεσε το πρώτο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της χώρας, ενώ το 1989 έγινε το πρώτο ΔΗΠΕΘΕ που παρουσίασε παραγωγή του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Η έκθεση «Ανθολόγιο» επιχειρεί να φωτίσει σημαντικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, αφίσες, κοστούμια, μακέτες σκηνικών, ντοκουμέντα και μαρτυρίες ανθρώπων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του θεσμού. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το Θέατρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, από τις περιόδους οικονομικής κρίσης έως την πανδημία.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους του Θεσσαλικού Θεάτρου, καλλιτέχνες, εργαζόμενους και συνεργάτες, αλλά και στο κοινό που το στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας στην καθιέρωσή του ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, εκδηλώσεις και αφιερώματα που θα αναδείξουν διαφορετικές πτυχές της πλούσιας ιστορίας του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τον Νοέμβριο του 2026, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά πέντε δεκαετίες θεατρικής δημιουργίας που σημάδεψαν την πολιτιστική ταυτότητα της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 10:00-14:00 & 18:00 –21:00

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr, foto tinealarissa.gr