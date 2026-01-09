Περιορισμένες αλλαγές από Δένδια στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες δυνάμεις

Με ελάχιστες αλλαγές σε ορισμένες διατάξεις εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, την εκ νέου καταγραφή της κατηγορηματικής απόρριψης του νομοθετήματος από την αντιπολίτευση, άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Ο Νίκος Δένδιας στην αρχή της μαραθώνιας συνεδρίασης παρουσίασε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις που θεωρήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατώτερες των αναγκών και γι’ αυτό, όχι μόνο επανέλαβαν ότι καταψηφίζουν το νομοθέτημα, αλλά διατύπωσαν και ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ορισμένων ρυθμίσεων, οι οποίες όπως συμβαίνει πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις, απορρίφθηκαν από την κυβερνώσα πλειοψηφία, ενώ κατατέθηκαν και προτάσεις για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία προγραμματίστηκε για σήμερα.

Μεταξύ των αλλαγών που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας προβλέπονται: α) «Η δυνατότητα των υπαξιωματικών να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμα και όταν δεν έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς στο σχολείο επιλογής που θα δημιουργηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ», β) Η προσθήκη της Ροδόπης και της Ξάνθης στις περιοχές «που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες» και, γ) Η αλλαγή του χρονικού ορίου «εγγραφής εφέδρου στην εθνοφυλακή από το 45ο στο 30ό έτος». Αγνωστο παρέμενε έως χθες το βράδυ και ενώ είχαν περάσει ήδη δέκα ώρες συζήτησης, εάν ως την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης θα υπήρχαν και άλλες αλλαγές επί τη βάσει των προτάσεων είτε των φορέων είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή, Γιώργος Μπουρδάρας)