Περισσότερα απο εκατό δένδρα θα φυτέψει ο δήμος Λαρισαίων κατά μήκος της οδού Ιωαννίνων

Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του πράσινου αποτυπώματος, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης η δενδροφύτευση στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα, από το ύψος της εισόδου του στρατοπέδου «Ν. Πλαστήρα» στην πρώην 1η Στρατιά.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος ανέφερε πως πρόκειται να τοποθετηθούν πάνω από 100 δέντρα στην συγκεκριμένη οδό, κάτι που θα συντελέσει στο να αλλάξει η φυσιογνωμία της περιοχής και η καθημερινότητα όλων.

“Ως δημοτική αρχή έχουμε προχωρήσει ήδη στη φύτευση 1.200 δέντρων σε περισσότερα από 20 σημεία της πόλης. 350 δέντρα φυτεύτηκαν στο Πάρκο των Χρωμάτων, στο Χατζηχαλάρ ενώ εκατοντάδες φυτεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε πλατείες, πάρκα, σχολικά συγκροτήματα, γειτονιές. Μέχρι τέλος του έτους, πρόκειται να φυτευτούν άλλα 1.300 δέντρα με την μεγάλη παρέμβαση να γίνεται στην κοίτη του Πηνειού, όπου πρόκειται να τοποθετηθούν πάνω από 700 δέντρα.

Ταυτόχρονα, το επόμενο διάστημα προχωράμε στην υλοποίηση ενός επίσης μεγάλου έργου που αφορά την ανακατασκευή 10 παιδικών χαρών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ περίπου. Με την παρέμβαση αυτή πολλοί συμπολίτες μας θα δουν το επίπεδο ζωής και καθημερινότητας να βελτιώνεται”, τόνισε ο κ. Μαμάκος.

Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ. Βάιος Κυριτσάκας, ανέφερε τα εξής:

“Ξεκινήσαμε τη δενδροφύτευση στην οδό Ιωαννίνων με περίπου 100 δέντρα, ενώ συγχρόνως συνεχίζονται οι δενδροφυτεύσεις σε όλη την πόλη. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε σε όλη την πόλη”.