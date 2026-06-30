Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ξεκινά ο β’ κύκλος για τις «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς»

Την έναρξη και δεύτερου κύκλου της Πρόσκλησης«Συμπράξεις επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ερευνητικούς φορείς» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της νέας παρουσίασης των 36 συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), σήμερα Τρίτη στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπου την τιμητική τους είχαν 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς.

Αυτές είναι: Τουρισμός / Πολιτισμός: STRESSING LIFTING MOVING SERVICES ΕΠΕ Αγροδιατροφική Αλυσίδα: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αγροδιατροφική Αλυσίδα: ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Περιβάλλον /Κυκλική Οικονομία: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΟΕ Βιοεπιστήμες / Υγεία και Φάρμακα: PROGNOSIS BIOTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας αιτιολογώντας την έναρξη του νέου κύκλου της σχετικής Πρόσκλησης, στην οποία αναμένεται να επιδοτηθούν άλλες 25 επιχειρήσεις ανέφερε ότι «στον πρώτο κύκλο, αρκετές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ενταχθούν λόγω αδυναμίας ψηφιακής υπογραφής. Τώρα τους δίνουμε μία νέα ευκαιρία, γιατί η Περιφερειακή Αρχή επενδύει στη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με την παραγωγή, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η μοναδική στην Ελλάδα που δεν «έτρεχε» τέτοια προγράμματα, πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη προέρχεται μόνο από υποδομές. Εμείς καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων».

Κάλεσε δε τους φορείς να στηρίξουντη Δράση που επιτρέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην πραγματική οικονομία και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων με άμεση εφαρμογή στην παραγωγή.

Οι επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 5 χαρακτηριστικά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Έργο Across:Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος της Θεσσαλίας. από την Σύμπραξη STRESSING LIFTING MOVING SERVICES-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

BIOGUARD:Φορητό Διαγνωστικό Σύστημα Άμεσης Ανίχνευσης Βιολογικής επιμόλυνσης σε υγειονομικά περιβάλλοντα με χρήση βιοφωταύγειας.

Σύμπραξη ProGnosisBiotech- Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας-Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας του Ανθρώπου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

FUNCTIONAL DAIRY: Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας με λειτουργικές ιδιότητες (πρεβιοτικές, προβιοτικές, υποαλλεργικές, αντιοξειδωτικές).

Σύμπραξη ΕΒΟΛ-Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής)

ClimateTrailer: Φορητός Αυτόνομος Σταθμός Μετρήσεων και Επικοινωνιών για Αντιμετώπιση Ακραίων Καιρικών Φαινόμενων και Φυσικών Καταστροφών με Χρήση Τεχνολογιών Μηδενικού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Χαμηλού Κόστους.

Σύμπραξη Elmetal Naoumis και Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.

BIO-MOSCHATO: Επιλογή βιοτύπων της ποικιλίας αμπέλου Μοσχάτο Τυρνάβου με στόχο την ανάδειξη της ποικιλιακής ταυτότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σύμπραξη Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου-Novacert-Πανεπιστήμια Γεωπονικό Αθηνών-Θεσσαλίας.