Περιφέρεια Θεσσαλία: Νέο κονδύλιο 620.000 ευρώ για μέτρα βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ποσό ύψους 620.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της βιοασφάλειας για την αποτροπή κινδύνων δημόσιας Υγείας από ζωονόσους, εν προκειμένω για την ευλογιά η οποία ταλαιπωρεί εδώ και ένα χρόνο την κτηνοτροφία της Θεσσαλίας. Με άλλη απόφασή της εγκρίθηκε ταυτόχρονα και ποσό ύψους 2.000.000 ευρώ για την διαχείριση και την αποτέφρωση νεκρών από τη ζωονόσο.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων παρουσιάζει κάμψη αυτό το διάστημα, κυρίως λόγω του χειμώνα, ωστόσο συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας, με τα μέτρα αντιμετώπισης να εντείνονται.

Η νόσος, η οποία επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2024, έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας και μέχρι σήμερα έχει πλήξει το 7% περίπου των αιγοπροβάτων τα οποία οδηγήθηκαν σε αναγκαστική θανάτωση.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου 2025:

• έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα και η Μαγνησία στη Θεσσαλία.

• 433.229 ζώα έχουν θανατωθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, από τον Αύγουστο του 2024 έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις αρχές να τονίζουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις, τη διαρκή επιτήρηση και την επιστημονική καθοδήγηση ως βασικά εργαλεία για τον περιορισμό του φαινομένου.

