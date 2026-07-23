Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030: Οι προτεραιότητες για τη Θεσσαλία και η κατανομή των 196,2 εκατ. ευρώ

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Ωδείο Αθηνών παρέστη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Στη συνεδρίαση, στην οποία παραβρέθηκαν και μίλησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έγινε παρουσίαση του «ΕΠΑ 2026 – 2030» και ακολούθησαν παρεμβάσεις για τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος. Το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο περιλαμβάνει 20 Τομεακά Προγράμματα Υπουργείων, 13 Περιφερειακά και 4 Ειδικά Προγράμματα, δίνοντας έμφαση στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε οι πόροι να φτάσουν σε κάθε γωνιά της επικράτειας. Οι βασικές επενδυτικές προτεραιότητες εστιάζουν στις υποδομές, τις μεταφορές, τη διαχείριση υδάτων, την πολιτική προστασία, την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τον Δημ. Κουρέτα ο Προϋπολογισμός του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σε 196.230.769,23 €

Η κατανομή ανά Αναπτυξιακό Στόχο -Π/Υ (€)

1 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 28.500.000 -14,52%

2 Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 80.530.769,23 -41,02%

3 Πολιτική Προστασία & Κλιματική Κρίση 20.800.000 -10,68%

4 Καινοτομία, Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα 3.100.000 -1,58%

5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός & ΤΝ 900.000 -0,46%

6 Πράσινη Ανάπτυξη & Πράσινος Μετασχηματισμός 54.700.000 -27,88%

7 Υποστήριξη Προγραμμάτων 7.700.000 -3,92%

ΣΥΝΟΛΟ 196.230.769,23 € 100%

Η κατανομή των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2026-2030 αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τόσο από τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της, όσο και από τις εκτεταμένες επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων των τελευταίων ετών. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται στον Αναπτυξιακό Στόχο «Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης, αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών μεταφορών, καθώς και βασικών τεχνικών έργων που αποτελούν προϋπόθεση για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται επίσης στους Αναπτυξιακούς Στόχους «Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός» και «Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση» με σημαντική χρηματοδοτική κατανομή για παρεμβάσεις προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, έργα διαχείρισης υδάτων και εγγειοβελτιωτικών υποδομών, συντήρηση και καθαρισμό των ρεμάτων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή βιωσιμότητα της Θεσσαλίας.

Οι πόροι που διατίθενται στον Αναπτυξιακό Στόχο «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» ανταποκρίνονται στην ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και αφορούν την Υγεία, τον Αθλητισμό, την Ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών από τους ΟΤΑ.

Πιο περιορισμένη, αλλά στοχευμένη, χρηματοδότηση δίδεται στους Αναπτυξιακούς Στόχους που αφορούν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό αντανακλά τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι τομείς αυτοί υποστηρίζονται σε σημαντικό βαθμό και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Τέλος, οι πιστώσεις για την υποστήριξη του Προγράμματος διασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Συνολικά, η προτεινόμενη κατανομή των πόρων τεκμηριώνεται από τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπηρετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική περιφερειακή ανάπτυξη.