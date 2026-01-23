Πιθανό εμπρησμό καταγγέλει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης “Θεσσαλικός Καρπός”

Η εταιρία “Θεσσαλικός Καρπός” είναι εγκατεστημένη σε μία έκταση 5 στρεμμάτων, στο 7ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου και ειδικεύεται στον χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών ενώ διαθέτει και καταστήματα λιανικής στη Λάρισα.

Πρόσφατη πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις της για την οποία ο ιδιοκτήτης Κώστας Ψύρρας, με ανάρτησή του, εκφράζει υπόνοιες ότι πρόκειται για δολιοφθορά.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη ενημερώνω ότι η επιχείρησή μου επλήγη από σοβαρή πυρκαγιά, η οποία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται να ήταν τυχαίο γεγονός αλλά πιθανός εμπρησμός.

Οι ζημιές είναι μεγάλες. Κόποι ετών καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες και η επόμενη μέρα είναι αντικειμενικά δύσκολη – τόσο για εμένα όσο και για τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Δεν θα προβώ σε βιαστικά συμπεράσματα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα και αυτές θα δείξουν την αλήθεια.

Ωστόσο, δεν μπορώ να μη θέσω ερωτήματα.

Ερωτήματα που αφορούν τόσο τον επαγγελματικό ανταγωνισμό, όσο και το κατά πόσο κάποιοι ενοχλούνται από τις απόψεις μου, τη δημόσια στάση μου και τα πολιτικά μου πιστεύω.

Σε μια χώρα που η ελεύθερη άποψη θα έπρεπε να είναι δικαίωμα και όχι αιτία στοχοποίησης, τέτοια γεγονότα προβληματίζουν βαθιά.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, δεν σκύβουμε το κεφάλι.

Με πίστη, δύναμη και καθαρή συνείδηση θα σταθούμε ξανά όρθιοι».

