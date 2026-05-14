Πλήθος πιστών στον Αγιο Αχίλλιο – Η Λάρισα γιορτάζει τον Πολιούχο της (φωτο)

Πλήθος κόσμου έχει σπεύσει το απόγευμα της Πέμπτης στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα, για να προσκυνήσει τη λάρνακα με τα οστά του Αγίου, αλλά και για να παρακολουθήσει τον Μέγα Πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Εσπερινό.

Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των χαριτοβρύτων λειψάνων και της εικόνας του Πολιούχου σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας.

Ο Αγιος Αχίλλιος εορτάζει αύριο Παρασκευή 15 Μαϊου και σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και το πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.

Στις 7 μ.μ. ο Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός και Παράκληση του Αγίου Αχιλλίου.

