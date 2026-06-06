Πλήρης στην κυκλοφορία η οδός Ταγματάρχου Βελισσαρίου – Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανακατασκευή της

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε πλήρης, πια, η οδός Ταγματάρχου Βελισσαρίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανακατασκευή της.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου για τη διασύνδεση 16 συνολικά σημείων Πολιτισμού και τοπόσημων της Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται οι εργασίες στις οδούς Γεωργιάδου, Δήμητρας και Νίκης, στο πλαίσιο του ίδιου δημοτικού έργου -στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση και αυτών των παρεμβάσεων, που σηματοδοτούν και την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που αφορούν στη διασύνδεση.

Το έργο «Διασύνδεση Αρχαιολογικών-Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», συνολικού προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.