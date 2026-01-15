Πλήρωσε ακριβά το ποτό – Καμπάνα σε Λαρισαίο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε χθες το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε έναν 34χρονο, καθώς κρίθηκε ένοχος για αδικήματα, όπως επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική προς 12 ευρώ και αν σε αυτό προστεθεί το διοικητικό πρόστιμο, χωρίς να υπολογιστούν οι προσαυξήσεις, τότε θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα από 8.100 ευρώ.

Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ κινούνταν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και με κατεύθυνση από την οδό Αεροδρομίου προς την οδό Αγιάς, φέρεται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα προκαλώντας υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και βεβαιώθηκαν σε βάρος του οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις .

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)