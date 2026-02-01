Πλημμύρισαν ξανά μετά από δύο μήνες τα παράλια του Δήμου Τεμπών

Μια δυνατή βροχόπτωση στάθηκε ικανή για να επαναληφθεί το σκηνικό των καταστροφών στα παράλια του δήμου Τεμπών, σε λιγότερο από δύο μήνες αφότου η κακοκαιρία Byron είχε χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή.

Από τις 5 Δεκεμβρίου του 2025 με τον Byron, σήμερα οι κάτοικοι στα Μεσάγγαλα και τις γύρω περιοχές βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές με σπίτια να πλημμυρίζουν και υποδομές να υφίστανται καταστροφές.

Στη συγκεκριμένη περιοχή αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, εστιάζοντας την προσοχή τους, στον Παλαιόπυργο, στην κατεστραμμένη γέφυρα που κατέρρευσε από τις πλημμύρες του Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Έκτοτε παραμένει κομμένη στα δύο και βυθισμένη κατά το ήμισυ στην κοίτη του Πηνειού ποταμού, δημιουργώντας πρόβλημα στην εκτόνωση του νερού προς τη θάλασσα όταν βρέχει έντονα.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)