Πλημμύρισαν ξανά τα Μεσάγγαλα, σε επιφυλακή οι αρχές στον Παλαιόπυργο

Στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμη φορά βρέθηκαν οι κάτοικοι του παραλιακού οικισμού στα Μεσάγγαλα του Δήμου Τεμπών. Η περιοχή πλημμύρισε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της κακοκαιρίας Βyron.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια καταστροφή που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όταν υπάρχει συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων και νότιων ανέμων που δεν επιτρέπουν επί της ουσίας τα νερά στους παραλιακούς οικισμούς να εκτονωθούν προς την θάλασσα με αποτέλεσμα να λιμνάζουν δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στους οικισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η προσοχή των αρμόδιων αρχών εστιάζεται ιδιαιτέρως σε ένα ακόμη σημείο, στο Δέλτα του Πηνειού, στον Παλαιόπυργο. Η γέφυρα που υπήρχε στην περιοχή έχει καταρρεύσει από τις πλημμύρες του “Daniel”, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Έκτοτε παραμένει κομμένη στα δύο και βυθισμένη κατά το ήμισυ στην κοίτη του Πηνειού ποταμού δημιουργώντας πρόβλημα στην εκτόνωση του νερού προς τη θάλασσα όταν βρέχει έντονα.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)