Πληρωμές για τους Θεσσαλούς αγρότες από τη Μεγάλη Πέμπτη

Ανοίγουν άμεσα, όπως φαίνεται οι πληρωμές ύψους 800 εκατομμυρίων έως 1 δισ. ευρώ στους αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Απογευματινής της Κυριακής οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από Μεγάλη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι αναφερόμενος στο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των πληγών στη Θεσσαλία, καθώς και στη συνολική προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει επισημάνει τις πληγές της Θεσσαλίας.: «Έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές από φυσικές καταστροφές όπως ο Ιανός και ο Ντάνιελ, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, από σεισμούς, αλλά και συνολικότερα από τις οδύνες της μετάβασης του αγροτικού τομέα».

Μάλιστα , προ ημερών, μιλώντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα αναφερόμενος γενικότερα στα ύδατα παραδέχθηκε ότι « θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα».