Ποιμαντική επίσκεψη του Ιεωρώνυμου στους ασθενείς του Πανεπιστημιακού

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο μητροπολίτης Ιερώνυμος. Ήταν μια επίσκεψη στους ασθενείς στους οποίους έψαλαν τα κάλαντα τα μέλη του Συλλόγου Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Δράσης ο “Μέγας Βασίλειος”.

Δείτε το δελτίο Τύπου της Ι.Μ. Λαρίσης:

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος πραγματοποίησε ποιμαντική επίσκεψη στους ασθενείς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, σκορπίζοντας λόγια παρηγοριάς, ελπίδας και ενίσχυσης σε όσους δοκιμάζονται.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδευσαν μέλη της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης (τμήμα Β´) Χαρούμενες Αγωνίστριες από τον Σύλλογο Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Δράσης ο Μέγας Βασίλειος, οι οποίες με σεμνότητα, έκδηλη πνευματικότητα και χαρούμενη διάθεση έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα, γεμίζοντας τους θαλάμους με μελωδίες πίστης και ελπίδας. Οι παιδικές φωνές απάλυναν τον πόνο, φώτισαν τα πρόσωπα των ασθενών και μετέφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα της αγάπης του Θεού.

Ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, δύναμη και υπομονή, ενώ εξήρε το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ευχαριστώντας τους θερμά για την αυταπάρνηση, την ανθρωπιά και τη συνεχή προσφορά τους στον συνάνθρωπο.

Η επίσκεψη αυτή άφησε βαθύ αποτύπωμα στις καρδιές όλων, υπενθυμίζοντας πως η Εκκλησία στέκεται πάντοτε κοντά σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται, μεταφέροντας το φως της ελπίδας και της αγάπης.

