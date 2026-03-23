Ποιοι και πώς θα λάβουν την επιδότηση στα καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανείς στην ελληνική αγορά, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα πακέτο τεσσάρων στοχευμένων μέτρων με ορίζοντα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και τη συγκράτηση των τιμών.

“Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς”, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες που θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης.Play Video

Ειδικότερα:

Επιδοτείται το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο, με το όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) να ανέρχεται σε 20 λεπτά/λίτρο.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο επαγγελματίες μεταφορών, επιχειρήσεις logistics αλλά και ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι διπλά κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ντίζελ, καθώς επωφελούνται τόσο από την επιδότηση στο diesel κίνησης όσο και από το Fuel Pass, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι περίπου το 13% των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης καταναλώνουν πετρέλαιο. Το 2022 η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 15 λεπτά. Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται σε 51 – 106 εκατ. ευρώ.

Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών (Απριλίου και Μαΐου) για φυσικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Το fuel pass θα αφορά τόσο τα οχήματα αμόλυβδης βενζίνης όσο και εκείνα που κινούνται με diesel κίνησης. Η μεσοσταθμική στήριξη ανέρχεται στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, ήτοι 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση επιλογής της παροχής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ. των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει την προσεχή εβδομάδα και στόχος είναι να δοθεί πριν από το Πάσχα.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση: το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 15% του κόστους των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων (υπολογιζόμενο επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά Φ.Π.Α.) για τους επόμενους δύο μήνες.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το κόστος είναι 15 εκατ.

Η επιχορήγηση θα παρέχεται μετά από αίτηση σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Κόστος: 130 εκατ. ευρώ.

Θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος είναι 56 εκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση φορολόγησης κερδών από τυχερά παιχνίδια

Με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, η κυβέρνηση προχωρά από 1η Ιουλίου στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων τύπου φρουτάκια ή καζίνο.

Τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια ετησίως και 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Ειδικότερα:

Για κέρδη έως 100 €:

Παραμένουν αφορολόγητα.

Για κέρδη από 100,1 € έως 500 ευρώ:

Από 15% ο συντελεστής αυξάνεται στο 20%.

Για κέρδη άνω των 500 ευρώ:

Από 20% ο συντελεστής αυξάνεται στο 30%.

Σίσσυ Σταυροπιερράκου, Capital.gr

Αναλυτικά τα μέτρα: