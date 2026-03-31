Ποιοι Λαρισαίοι εκλέγονται στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠαΣοΚ

Με 6 άτομα εκπροσωπείται στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠαΣοΚ η Λάρισα.

Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη σύνθεση του κεντρικού οργάνου.

Από τη Λάρισα πρώτος σε ψήφους, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση πανελλαδικά με 700 σταυρούς, ήταν ο Φίλιππος Σαχινίδης.

Ακολούθησαν οι Κώστας Σάββας στην 57η θέση με 542 σταυρούς, Θωμάς Παπαλιάγκας στην 61η θέση με 539 σταυρούς, Ευάγγελος Γιαννούλας στην 174η θέση με 453 σταυρούς, Ειρήνη Μπεκιάρη στην 219η θέση με 425 σταυρούς και Φράντζη Σαμαρίνα στην 275η θέση με 370 σταυρούς.

