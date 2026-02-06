Ποιος ήταν ο αξιωματικός της Αεροπορίας που κατασκόπευε υπερ των Κινέζων

Σε κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας προχωρούσε επί σειρά ετών ένας 54χρονος σμήναρχος που υπηρετούσε στο Καβούρι και συνελήφθη χθες έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ΕΥΠ, της ΕΛ.ΑΣ. και των υπηρεσιών ασφαλείας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο ανώτερος αξιωματικός διέμενε με την οικογένειά του στα νότια προάστια και ήταν υπό παρακολούθηση τους τελευταίους τρεις μήνες. Μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι προχωρούσε στις παράνομες αυτές πράξεις, υπέδειξε ποιοι και πώς τον είχαν στρατολογήσει, καθώς και τον τρόπο μετάδοσης απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση, μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού και έναντι αμοιβής.

Ο σμήναρχος είναι εξειδικευμένος μηχανικός συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας. Ηταν τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών (CIS) και – το κυριότερο – είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που φαίνεται να ήταν και ο «στόχος» της υπηρεσίας κατασκοπείας του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και της MSS, των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίες τον είχαν προσεγγίσει μέσω κινέζων κατασκόπων που δρουν στην Ελλάδα και είχε μάλιστα ταξιδέψει στην ασιατική χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Όπως σημειώνεη η εφημερίδα, στη μακρά καριέρα του είχε υπηρετήσει ακόμα ως διοικητής Σμήνους Τηλεπικοινωνιών και Ραντάρ, στο ΓΕΑ αλλά και στην Κύπρο και ήταν επίσης ειδικός σε διαχείριση προσομοιωτών, ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση συμβάσεων για εξοπλισμούς που σχετίζονται με τους Patriot αλλά και τον συντονισμό για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Και όλα αυτά, στη συνέχεια άλλων σοβαρών υποθέσεων κατασκοπείας υπέρ της Κίνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Πολωνία και στην Τσεχία, καθώς η ασιατική υπερδύναμη θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών ως ένα από τα πιο ενεργά κράτη στην κατασκοπεία, την πολιτική επιρροή και τον «κυβερνοπόλεμο». Προχωρώντας εκτός των άλλων σε στρατολόγηση και χειραγώγηση ακαδημαϊκών, πολιτικών (κυρίως μικρού βεληνεκούς), επιχειρηματιών κ.λπ.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα ΝΕΑ)