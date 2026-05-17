Πολιτική Προστασία: Πέντε drones στη Θεσσαλία για την αντιπυρική περίοδο – Πάνω από 100 σε όλη τη χώρα

Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, θα έχει στη διάθεσή του το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων.

Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, θα είναι καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV- Drones) θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν κι έχουν εγκατασταθεί και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών και με δυσκολία πρόσβασης. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας.

Όσον αφορά την κατανομή των drones ανά περιφέρεια, στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, Στερεά Ελλάδα 7, Θεσσαλία 5, Ήπειρο 5, Δυτική Μακεδονία 3, Κεντρική Μακεδονία 15, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7, Βόρειο Αιγαίο 4, Νότιο Αιγαίο 3, Κρήτη 4, Πελοπόννησο 8, Δυτική Ελλάδα 7, Ιόνιο 5.

