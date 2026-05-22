Πολυεπίπεδες εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις τοπικές κοινωνίες των τεσσάρων νομών

Ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων, που εκτείνεται από την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την επιστημονική ενημέρωση μέχρι την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του ορεινού αθλητισμού, πρόκειται να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση μιας πολυεπίπεδης σειράς πρωτοβουλιών, οι οποίες αγκαλιάζουν τις τοπικές κοινωνίες στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας & Σποράδων. Οι δράσεις, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους, τοπικούς συλλόγους και φορείς, στοχεύουν στην ποιοτική ψυχαγωγία των πολιτών, την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμα κοινωνικά και ιατρικά ζητήματα, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού μέσω του πολιτισμού.

Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

-Τον Ιούνιο 2026, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού του Δήμου Τεμπών, τον Σύλλογο Γυναικών Ελευθερέ του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Γυναικών Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου και τον Μορφωτικό Σύλλογο Ευαγγελισμού του Δήμου Ελασσόνας, προγραμματίζουν ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για θέματα υγείας.

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν σε χώρους των κατά τόπους παρακάτω Συλλόγων. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν για κάθε Σύλλογο είναι τα εξής:

Σύλλογος Γυναικών Πυργετού: Μία (1) Ημερίδα «Σύγχρονα Ζητήματα για την Υγεία της

Γυναίκας».

Σύλλογος Γυναικών Ελευθερέ: Μία (1) Ημερίδα «Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων».

Σύλλογος Γυναικών Αργυροπουλίου: Τρεις (3) Ημερίδες «Πρόληψη και Παραβατικότητα

Παιδιών και Εφήβων», «Διαδίκτυο και Εφηβεία – Εθισμός και Παρέμβαση», «Σύγχρονα

Ζητήματα για την Υγεία της Γυναίκας».

Μορφωτικός Σύλλογος Ευαγγελισμού: Τρεις (3) Ημερίδες «Πρόληψη και Παραβατικότητα

Παιδιών και Εφήβων», «Διαδίκτυο και Εφηβεία – Εθισμός και Παρέμβαση», «Σύγχρονα

Ζητήματα για την Υγεία της Γυναίκας».

-Συνέδριο με θέμα τη Δωρεά Οργάνων από την Α.Μ.Κ.Ε. «Δωρί…Ζω, άρα υπάρχουμε», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στη πόλη της Λάρισας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Τον Ιούνιο, η Α.Μ.Κ.Ε. Δωρί…ζω (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), θα πραγματοποιήσει συνέδριο ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης του κοινού με θέμα τη Δωρεά Οργάνων, με ομιλίες – εισηγήσεις ιατρών – εντατικολόγων και συντονιστών μεταμοσχεύσεων, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων.

Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Με βάση την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Βας. Σίμου για τη συνδιοργάνωση και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για το έτος 2026, προγραμματίζονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Στα μονοπάτια της παράδοσης»

Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα – 15 Ιουνίου 2026.

Μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων. Στόχος είναι η ανάδειξη και η διάσωση των παραδοσιακών χορών, της μουσικής, των ηθών και των εθίμων διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, καθώς και η ποιοτική ψυχαγωγία των πολιτών. Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και ο Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιππούπολης Λάρισας.

Αντάμωμα των Απανταχού Βερδικουσιωτών 2026- 15 Αυγούστου.

Ετήσιο πολιτιστικό αντάμωμα που αποτελεί θεσμό για την περιοχή. Περιλαμβάνει παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου, παραδοσιακή μουσική και δρώμενα, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού κατοίκων, τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και την προσέλκυση επισκεπτών.

Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και ο Μορφωτικός Σύλλογος Βερδικούσιας.

Γιορτή Κτηνοτροφίας και Παραδοσιακών Προϊόντων Λιβάδι Ελασσόνας – Σεπτέμβριος 2026 (πρώτο δεκαήμερο).

Μια εκδήλωση που συνδυάζει τον πολιτισμό με την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής. Περιλαμβάνει εκθέσεις τοπικών γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ομιλίες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακή μουσική και χορούς του Ολύμπου.

Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας, Δήμος Ελασσόνας και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών.

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ‘ΕΝ ΧΟΡΩ’.

Με πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου «ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ‘ΕΝ ΧΟΡΩ’» διοργανώνεται η μουσικοχορευτική εκδήλωση ‘ΜΙΚΡΟΙ- ΜΕΓΑΛΟΙ «ΕΝ ΧΩΡΟ» στην πλατεία Πλαστήρα Καρδίτσας,9 Ιουνίου 2026 παρουσία ζωντανής μουσικής ορχήστρας με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του συλλόγου.

2.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΟΜΑ – ΑΜΚΕ ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ.

Με πρωτοβουλία της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘ΑΜΚΕ-ΜΚΟ ΡΟΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ’ γιορτάζεται η “Παγκόσμια Ημέρα Ρομά” , που είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ρομά, την προώθηση των δικαιωμάτων τους και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της Τσιγγάνικης πολιτιστικής κληρονομίας των Ρομά της ευρύτερης περιοχής. Η δράση – εκδήλωση θα λάβει χώρα Στην πόλη της Καρδίτσας και στην περιοχή των Σοφάδων, στις 26 Ιουνίου 2026.

3.ΣΥΝΑΥΛΙΑ ‘ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ’ -ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Με πρωτοβουλία της « ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» διοργανώνεται η συναυλία πανσέληνος «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου του 2026 στη θέση Καστανιές της κοινότητας Αμάραντου – Δήμος Καρδίτσας.

« NOWSTALGISM:ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ΑΜΚΕ ‘NOWSTOS’

Με πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘NOWSTOS’ διοργανώνεται η δράση «NOWSTALGISM:ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» 1 Ιουνίου- 31 Δεκεμβρίου του 2026. Πρόκειται για μια πολιτιστική δράση η οποία εστιάζει στην καταγραφή, ενεργοποίηση και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας των ορεινών και ημιορεινών κοινοτήτων με επίκεντρο τον χώρο του καφενείου ως βασικό πυρήνα κοινωνικής ζωής.

5.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Με πρωτοβουλία του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» θα πραγματοποιηθεί ορεινός αγώνας τρεξίματος στην κοινότητα Αηδονοχώριου –Δήμος Σοφάδων στις 13 Αυγούστου 2026 και θα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, 10 χλμ, 5 χλμ και 1 χλμ.

ΠΕ Μαγνησία

Στην ΠΕ Μαγνησία προγραμματίζονται οι ακόλουθες δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις:

“Zerelia Art Festival 2026”

Τόπος & Ημερομηνία: Λίμνες Ζερέλια, Αλμυρός Μαγνησίας – 11 Ιουλίου 2026 (από το απόγευμα έως μετά τα μεσάνυχτα).

Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ Τεχνών που περιλαμβάνει πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες (εικαστικά, παραστατικές τέχνες, μουσική, τραγούδι, performance, κινηματογράφο, ακροβατικά) καθώς και εργαστήρια επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Κεντρικό άξονα αποτελούν η τέχνη του χορού και η μουσική, ενώ συμμετέχουν συνολικά 30 επαγγελματίες καλλιτέχνες (σοπράνο, μουσικοί, χορευτές κ.ά.). Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Αλμυρού και η Α.Μ.Κ.Ε. «Αίγλη».

“Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σκοπέλου”

Σκόπελος (Χώρα) και Γλώσσα – 3ο δεκαήμερο Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για την 3η διοργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της κλασικής μουσικής και της αντίστοιχης ελληνικής δημιουργίας μέσω του διαλόγου της σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης με την ιστορία του τόπου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις συναυλίες: 1η συναυλία: Κουαρτέτο εγχόρδων «Ελικών» (4 μουσικοί) στη Χώρα Σκοπέλου. 2η συναυλία: Σύνολο πνευστών (6 μουσικοί) στη Χώρα Σκοπέλου. 3η συναυλία: Σύνολο μπαρόκ (4 μουσικοί) στη Γλώσσα. Οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν σε ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία, και συγκεκριμένα στην Επισκοπή Σκοπέλου, στη Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι και στη Μονή Ταξιαρχών στη Γλώσσα.

Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Δήμος Σκοπέλου και η Πολιτιστική Εταιρεία Σκοπέλου.